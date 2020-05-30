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متنزهات باريس تفتح أبوابها مجددا بعد إغلاق لأكثر من شهرين

10:22 م السبت 30 مايو 2020
متنزهات باريس تفتح أبوابها مجددا بعد إغلاق لأكثر من شهرين

امرأة ترتدي قناعاً واقياً أمام برج إيفل في باريس

باريس - (د ب أ)

فتحت متنزهات وحدائق باريس، أبوابها مجددا بعد إغلاق دام أكثر من شهرين، في ظل إجراءات احتواء فيروس كورونا.

وزارت عمدة باريس، آن هيدالجو، متنزها بوسط المدينة اليوم السبت، وسط أجواء موسمية جيدة.

وأوصت هيدالجو، التي تسعى لإعادة انتخابها، بارتداء الأقنعة الواقية (الكمامات)، رغم أن ذلك ليس أمرا إلزاميا.

وأغلقت السلطات المتنزهات في منتصف مارس إلى جانب جميع المرافق العامة الأخرى، في ظل تدابير إغلاق صارمة.

وتضررت باريس بشكل خاص من الجائحة، لكن مع تراجع عدد الإصابات، أعطى رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب الضوء الأخضر لإعادة الفتح يوم الخميس.

ويتم السماح بالرحلات القصيرة حاليا، شريطة ألا يزيد عدد الأشخاص في المجموعة الواحدة على 10.

متنزهات باريس باريس فيروس كورونا

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