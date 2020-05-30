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كورونا في إيطاليا: 132 ألفا و248 إصابة و33 ألفا و229 وفاة

10:25 ص السبت 30 مايو 2020
كورونا في إيطاليا: 132 ألفا و248 إصابة و33 ألفا و229 وفاة

بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في

ميلانو- (د ب أ):

بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا 232,248، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا، بتوقيت ميلانو، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا بلغ 33,229، بينما بلغ عددالمتعافين 152,844 . وقد مر حوالي 17 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.

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  • 5511

    عدد المتعافين

  • 879

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

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  • 365262

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