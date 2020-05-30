كورونا في إيطاليا: 132 ألفا و248 إصابة و33 ألفا و229 وفاة
ميلانو- (د ب أ):
بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا 232,248، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا، بتوقيت ميلانو، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا بلغ 33,229، بينما بلغ عددالمتعافين 152,844 . وقد مر حوالي 17 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.
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