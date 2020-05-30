باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ٦٦٤٥٧ حالة

إسلام أباد- (أ ش أ):

أعلنت وسائل إعلام محلية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان ارتفعت إلى ٦٦٤٥٧ حالة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم السبت، أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل ١١٤٠ حالة إصابة جديدة في إقليم "البنجاب" و٩٢ حالة في العاصمة "إسلام أباد" وسبع حالات في إقليم "آزاد جامو وكشمير".

وأضافت أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ١٣٩٥ حالة، وذلك عقب تسجيل ٢٩ حالة وفاة جديدة في إقليم "البنجاب" وحالة واحدة بإقليم "آزاد جامو وكشمير".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.