تواصل الاحتجاجات في مينيابوليس رغم حظر التجول
نيويورك-(د ب أ):
تواصلت الاحتجاجات على وفاة رجل أسود أثناء اعتقال الشرطة له في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا بوسط غرب الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء الجمعة في انتهاك لحظر التجول الذي فرضته الشرطة.
وأظهرت صور بثتها شبكات تلفزيونية إخبارية أمريكية المتظاهرين وهم يسيرون في الشوارع.
وأصدر عمدة مينيابوليس جاكوب فراي قرارا بحظر تجول ليلى في جميع أنحاء المدينة اعتبارا من الساعة 8 مساء الجمعة (0100 من صباح السبت بتوقيت جرينتش) ويمتد حتى مساء يوم غد الأحد، مشيرا إلى "احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات المدنية أو الشغب".
وانتشر مقطع فيديو يظهر شرطيا أبيض البشرة يضغط بركبته على رقبة جورج فلويد، وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي /46 عاما/، والذي توفي بعد فترة وجيزة. وأثارت وفاة فلويد، احتجاجات غاضبة لمدة ثلاثة أيام في مينيابوليس وجميع أنحاء الولايات المتحدة.
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