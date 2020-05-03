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اليونان تسجل 3 حالات وفاة و8 اصابات جديدة بكورونا

02:44 ص الأحد 03 مايو 2020
اليونان تسجل 3 حالات وفاة و8 اصابات جديدة بكورونا

أرشيفية

أثينا - (د ب أ):
أعلنت السلطات اليونانية السبت تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة من بين المصابين بمرض كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت أنه بذلك يرتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى 143 شخصا بينهم 106 رجال و37 امرأة، ويبلغ متوسط أعمارهم 74 عاما.

وأضافت السلطات أنه تم تسجيل 8 اصابات جديدة مؤكدة ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات إلى 2620 شخصا.

يشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ اليونان يوم غد الاثنين تخفيف القيود المفروضة على مواطنيها، حيث أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس الثلاثاء الماضي أن بلاده ستبدأ تدريجيا في رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

يشار إلى أن اليونان سجلت أقل معدل وفيات في الاتحاد الأوروبي جراء فيروس كورونا بنسبة 1.27 % لكل 100 ألف شخص، وفقا لأبحاث جامعة جونز هوبكنز.

اليونان حالات وفاة فيروس كورونا

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