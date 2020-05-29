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السعودية تنظم مؤتمر المانحين لليمن افتراضيًا الثلاثاء المقبل

05:54 م الجمعة 29 مايو 2020
السعودية تنظم مؤتمر المانحين لليمن افتراضيًا الثلاثاء المقبل

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

وكالات:
أعلنت المملكة العربية السعودية تنظيم مؤتمر مانحين لليمن بشكل افتراضي، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
ويسعى المؤتمر الذي جرى الإعلان عنه يوم الجمعة، إلى زيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن، والإعلان عن تعهدات مالية لسد احتياجات البلاد الأساسية.
وتدعو المملكة الدول المانحة إلى المبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه، بحسب ما نقلت وكالة "واس".
وسيعقد مؤتمر المانحين الدوليين والمنظمات الإغاثية افتراضيًا بالرياض، في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت الرياض، وسوف يبث على شبكة الإنترنت.
‏ وسيلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فيما سيلقي كلمة المملكة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
وعقب المؤتمر سيُعقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام يشارك فيه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، فيما يدير المؤتمر الصحفي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية ميليسا فليمنج.

سلمان بن عبد العزيز محمد بن سلمان الأمم المتحدة السعودية

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