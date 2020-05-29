إيران: إصابات كورونا تقترب من 144 ألفا والوفيات7627
واشنطن /طهران- (د ب ا):
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيران 143 ألفا و849 حالة، حتى الساعة 30ر07 بتوقيت طهران اليوم الجمعة، وذلك وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
ووصل عدد الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 7627، في حين تماثل للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس112 ألفا و988 مصابا.
وظهرت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيران قبل حوالي 14اسبوعا.
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