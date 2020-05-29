أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

ترامب عن شغب احتجاجات جورج فلويد: قطاع الطرق يدنسون ذكراه

09:45 ص الجمعة 29 مايو 2020
ترامب عن شغب احتجاجات جورج فلويد: قطاع الطرق يدنسون ذكراه

دونالد ترامب

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يستطيع الصمت تجاه أعمال الشغب في مدينة منيابولس بولاية مينيسوتا، مع تصاعد حدة الاحتجاجات إثر وفاة المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يضغط ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.

وكتب ترامب، عبر حسابه في تويتر: "لا يمكنني الوقوف ومشاهدة هذا يحدث لمدينة أمريكية رائعة، منيابولس. الافتقار التام للقيادة. إما أن يقوم عمدة اليسار الراديكالي الضعيف جدًا جاكوب فراي، بعمله ويضع المدينة تحت السيطرة، أو سأرسل الحرس الوطني لإنجاز المهمة بشكل صحيح".

وأضاف ترامب: "قطاع الطرق هؤلاء يدنسون ذكرى جورج فلويد، ولن أدع ذلك يحدث. تحدثت للتو إلى حاكم مينيسوتا تيم فالز وأخبرته أن الجيش معه طوال الطريق. أي صعوبة وسنفرض السيطرة، ولكن عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار".

ووقع حاكم مينيسوتا، الخميس، أمرا تنفيذيا بتفعيل الحرس الوطني في الولاية، فيما أعلن جاكوب فراي، عمدة منيابولس، حالة طوارئ المحلية لمدة 72 ساعة، بسبب الاضطرابات في المدينة، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه. وقال فراي إن المدينة طلبت المساعدة من الدولة، بما في ذلك تفويض الحرس الوطني، لمساعدة السلطات المحلية في "استعادة الأمن والهدوء بسبب الاضطرابات المدنية".

دونالد ترامب احتجاجات جوروج فلويد قطاع الطرق

الخبر التالى:

دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يستهدف مواقع التواصل الاجتماعي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 20793

    عدد المصابين

  • 5359

    عدد المتعافين

  • 845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5925036

    عدد المصابين

  • 2385839

    عدد المتعافين

  • 357377

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:منع المصافحة.. الأوقاف تصدر تعليمات جديدة لمواجهة كورونا