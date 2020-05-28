المدعي العام الأمريكي: إدارة ترامب تعد تشريعًا حول منصات التواصل الاجتماعي

وكالات:

قال المدعي العام الأمريكي، ويليام بيل بار، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تعد تشريعًا حول منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

فيما أكد ترامب، أن الأمر التنفيذي الذي سيوقعه بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي، لن يجعلها فوق المسؤولية القانونية.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن منصات التواصل الاجتماعي تمارس ما يرقى إلى "الاحتكار".

وتابع "سأعمل على إصدار تشريع إضافة إلى الأمر التنفيذي بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي".

وأردف "على الولايات تطبيق قوانينها المحلية مع منصات التواصل".

وفتح ترامب باب الانتقادات بوجه مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر، بعدما عمد الأخير في سابقة من نوعها، إلى إدراج اثنتين من تغريداته في خانة الأخبار المضلّلة.

وفي تغريدة جديدة الخميس، جدد ترامب موقفه هذا، قائلاً: "تبذل الشركات التقنية الكبرى كل ما في وسعها مسبقا من أجل فرض رقابة على انتخابات 2020. إذا حدث ذلك فعلا، فهذا يعني أننا جردنا من حيادنا".

وأضاف: "لن أدع ذلك يحدث أبداً! لقد حاولوا جاهدين في عام 2016، وخسروا (في إشارة إلى محاولة التأثير على الانتخابات ونتائجها). وها هم الآن يتصرفون بجنون تام. ترقبوا!".