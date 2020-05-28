ترامب يمدد الاستعانة بالحرس الوطني لمواجهة كورونا إلى منتصف أغسطس

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمديد الاستعانة بالحرس الوطني في إطار جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد إلى منتصف أغسطس المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

هذا وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة المئة ألف، الأربعاء، حتى مع انخفاض متوسط العدد اليومى لحالات الوفاة، وعودة المتاجر للعمل وخروج الأمريكيين من العزل العام على مستوى البلاد.

وتوفى نحو 1400 أمريكى يوميا فى المتوسط خلال شهر مايو، انخفاضا من 2000 وفاة يوميا فى المتوسط أثناء ذروة التفشى فى أبريل .

وخلال نحو ثلاثة أشهر، تجاوزت وفيات مرض كوفيد-19 الذى يتسبب فيه الفيروس عدد الأمريكيين الذين قُتلوا فى الحرب الكورية وحرب فيتنام والقتال فى العراق من عام 2003 إلى عام 2011 مجتمعة.