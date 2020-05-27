مجلس السيادة السوداني ينعى أحد مستشاريه وعددًا من الدعاة

الخرطوم - أ ش أ:

نعى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق محمد حمدان دقلو، وأعضاء وأمين عام المجلس، السفيرة المهندسة نجوى عباس قدح الدم المستشارة بمجلس السيادة، التي توفيت اليوم.

وذكر المجلس، في بيان، أن الراحلة توفيت بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتفاني والبذل في مختلف المجالات، لافتا إلى أنها أسهمت بدور مقدر في تعزيز علاقات السودان الخارجية وترقية التعاون الثنائي مع عدد من الدول، كما ساهمت في معالجة عدد من القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضايا السلام والتنمية وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، فضلا عن مساهماتها في الحياة السياسية العامة.

كما نعى المجلس الشيخ والداعية السوداني المعروف محمد أحمد حسن، والشيخ الدكتور الطيب الفاتح قريب الله شيخ الطريقة السمانية، والشيخ أحمد حنفي شيخ الطريقة التجانية.

وذكرت وسائل إعلام سودانية عدة أن السفيرة المهندسة نجوى عباس، وعددًا من الدعاة توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس "كورونا".