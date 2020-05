بعد ساعات من خلافه مع تويتر.. ترامب يهدد بغلق السوشيال ميديا

وكالات:

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق مِنصات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية خلاف مع تويتر إثر إدراج الموقع، في سابقة من نوعها، اثنتين من تغريداته في خانة التغريدات المضلّلة.

وكتب ترامب عبر تويتر، الأربعاء: "يعتقد الجمهوريون أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تُخرِس أصوات المحافظين تمامًا. سننظمها بقوة أو إغلاقها قبل أن نسمح بحدوث ذلك".

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....