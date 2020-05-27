كورونا في سويسرا: 30 ألفًا و761 إصابة و1915 وفاة

زيورخ- (د ب ا):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 30,761 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت زيورخ (05:30 بتوقيت جرينتش)، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في سويسرا 1915 حالة، بينما تماثل 28,200 شخص للشفاء من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونh.

ومر نحو 13 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة بالفيروس في سويسرا.