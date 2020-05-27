أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

كورونا في سويسرا: 30 ألفًا و761 إصابة و1915 وفاة

10:49 ص الأربعاء 27 مايو 2020
كورونا في سويسرا: 30 ألفًا و761 إصابة و1915 وفاة

فيروس كورونا

زيورخ- (د ب ا):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 30,761 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت زيورخ (05:30 بتوقيت جرينتش)، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في سويسرا 1915 حالة، بينما تماثل 28,200 شخص للشفاء من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونh.

ومر نحو 13 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة بالفيروس في سويسرا.

فيروس كورونا سويسرا جامعة جونز هوبكنز

الخبر التالى:

الصين: لا إصابات محلية بكورونا.. وحالة واحدة قادة من الخارج

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 18756

    عدد المصابين

  • 5027

    عدد المتعافين

  • 797

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5637803

    عدد المصابين

  • 2405072

    عدد المتعافين

  • 349307

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان