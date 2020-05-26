إيطاليا تعيد فتح المسرح الروماني "كولوسيوم" أمام الزوار مطلع يونيو

روما - (د ب أ)

تقرر فتح المسرح الرومانى المدرج التاريخى "كولوسيوم" في روما، وهو أحد معالم الجذب السياحي الأكثر شهرة في إيطاليا، في الأول من يونيو بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب جائحة كورونا المستجد.

وقالت إدارة متنزه الكولوسيوم الأثري في بيان إن الأشهر القليلة الماضية، التي كان فيها المسرح المدرج التاريخى "مغلفا بصمت سريالي عصي على القبول"، كانت "صعبة للغاية".

وسيتعين على زوار الكولوسيوم الآن الحجز مقدما وارتداء أقنعة واقية وفحص درجة حرارتهم عند المدخل، وسيتم السماح بدخول الزوار كل 15 دقيقة، في مجموعات يصل عدد أفرادها إلى 14 شخصا.

وأعلنت إدارة متنزه الكولوسيوم أن سعر الدخول القياسي سيظل كما هو عند 16 يورو (5ر17 دولار أمريكي) ولكن سيتم طرح تذاكر الدخول بعد الظهر، السارية من الساعة الثانية بعد الظهر، بسعر مخفض قدره 5ر9 يورو.