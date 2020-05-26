الأمم المتحدة: الكوريتان انتهكتا وقف إطلاق النار في 3 مايو

سول- (د ب أ):

ذكرت قيادة الأمم المتحدة أن الكوريتين انتهكتا اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1953، وذلك في تبادل لإطلاق النار في 3 مايو الحالي داخل المنطقة منزوعة السلاح.

وقال ناطق باسم قيادة الأمم المتحدة أمس الاثنين إنه لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كانت كوريا الشمالية قد أطلقت عمدا النيران على نقطة حراسة كورية جنوبية أوائل الشهر الجاري. ولكن قالت إن الجانبين أطلقا النيران بطريقة غير مصرح بها .

وأضاف أن بيونجيانج لم ترد على الطلبات المتكررة للحصول على معلومات بشأن الحادث .

ولم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث الذي شهد رد قوات كوريا الجنوبية على إطلاق النيران وأصدروا تحذيرات إذاعية .

وفي ذلك الحين قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن تعتقد أن إطلاق النار بين الكوريتين حدث بشكل عارض.

يشار إلى أن المنطقة منزوعة السلاح تفصل بين الكوريتين الشمالية والجنوبية منذ الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي. ولم تتجه الكوريتان إلى إقامة السلام رسميا قط .

ويبلغ عرض المنطقة أربعة كيلومترات وطولها نحو 250 كيلومترا وتخضع الحدود بين الكوريتين لحراسة مشددة.