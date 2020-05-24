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إسبانيا تسجل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا

11:24 م الأحد 24 مايو 2020
إسبانيا تسجل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في إسبانيا

مدريد - (د ب أ)

سجلت إسبانيا، 70 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 28 ألفا و752 شخصا.

ونقلت اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة أن حالات الإصابة ارتفعت كذلك بمقدار 246 إصابة اليوم الأحد، ليصل الإجمالي إلى 235 ألفا و772.

إسبانيا فيروس كورونا مدريد

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