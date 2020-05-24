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العراق: استمرار حظر التجوال الشامل في البلاد لـ9 أيام أخرى

09:32 م الأحد 24 مايو 2020
العراق: استمرار حظر التجوال الشامل في البلاد لـ9 أيام أخرى

فيروس كورونا في العراق

وكالات

أعلن حسن التميمي وزير الصحة العراقية، اليوم الأحد، استمرار حظر التجوال الشامل في البلاد، لمدة 9 أيام أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وزير الصحة، قوله: ""السلطات ستتخذ إجراءات وقائية جديدة بعد عيد الفطر لمكافحة كورونا، تتضمن فرض الحظر الجزئي وعدم رفعه".

وأضاف، أن "حظر التجوال الشامل سيستمر لتسعة أيام خلال فترة العيد، كما ستقيم الوزارة الموقف الوبائي بعد العيد لاتخاذ إجراءات تتناسب مع الوضع الصحي في البلاد".

وأشار التميمي، إلى أن "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا يعود إلى عدم التزام المواطنين بالطرق الوقائية وإجراءات حظر التجوال".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 197 إصابة وثماني وفيات خلال يوم واحد.

العراق فيروس كورونا حظر التجوال

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