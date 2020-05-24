لأول مرة منذ تفشي الوباء.. الصين لم تسجل أي إصابات أو وفيات بكورونا
وكالات
لم تسجل الصين أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تفشي الفيروس في ديسمبر الماضي، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"
كما لم تسجل اللجنة الوطنية للصحة أي وفيات متعلقة بمرض كوفيد 19 الذى يسببه الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ويجمع علماء على أن الفيروس تسلل من مدينة ووهان الصينية ، لينتشر في العالم ويصيب حتى أمس أكثر من خمسة ملايين شخص، وتوفي 338 ألف شخص.
وقالت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة إن أمريكا الجنوبية أصبحت الآن "مركزًا جديدًا" لتفشي الوباء ، إذ شهدت المكسيك والبرازيل ارتفاعًا حادًا في عدد الحالات المؤكدة.
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