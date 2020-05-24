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العثور على 12 جثة داخل شاحنة مسروقة في المكسيك

12:31 ص الأحد 24 مايو 2020
العثور على 12 جثة داخل شاحنة مسروقة في المكسيك

الشرطة المكسيكية

وكالات

أعلنت السلطات المكسيكية، يوم السبت، أنها تحقق لكشف ملابسات مقتل 12 رجلا عثر على جثثهم وعليها آثار الإصابة بعيارات نارية، داخل شاحنة مسروقة تركت في أحد شوارع ولاية ميتشواكان الغربية، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وقالت السلطات إنه تم الإبلاغ عن سرقة الشاحنة العام الماضي في مكسيكو سيتي.

يذكر أن المكسيك سجلت مستوى قياسيا للعنف وجرائم القتل في الفترة الأخيرة، حيث قتل أكثر من 32.6 ألف شخص في العام الماضي وأكثر من 33 ألف شخص عام 2018.

الشرطة المكسيكية المكسيك ولاية ميتشواكان العثور على جثة

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