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إسبانيا تسجل 48 وفاة جديدة بكورونا

09:46 م السبت 23 مايو 2020
إسبانيا تسجل 48 وفاة جديدة بكورونا

إسبانيا

وكالات

سجلت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، 48 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لتصل حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 28678 حالة، حسبما أفادت "فرانس برس"

وأكدت الوزارة تشخيص 466 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 235290.

وصرح وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، اليوم بأن جميع مناطق البلاد ستنتقل اعتبارا من الاثنين القادم إلى المرحلة الأولى من تخفيف القيود المفروضة لكبح الجائحة، و47% من السكان سينتقلون إلى المرحلة الثانية.

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