روحاني يعرض على أمير قطر المساعدة في استضافة مونديال 2022

طهران - (د ب أ)

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضرورة توفير الأمن الإقليمي عبر دول المنطقة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن روحاني أكد خلال الاتصال الهاتفي، على أهمية تعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين في المجالات كافة خاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية، قائلا، على الرغم من الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، فإنه ينبغي إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إطار البروتوكولات الصحية.

وأعرب الرئيس الإيراني، عن أمله في أن يكون عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن حلاً لسرعة التبادل بين طهران والدوحة وتذليل العقبات، وأن يتم تفعيل نقل البضائع عبر موانئ البلدين تدريجيا واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وأشار روحاني إلى استضافة قطر لكأس العالم 2022 ، معلناً الاستعداد لتقديم أي مساعدة من قبل إيران إلى قطر ليقوم هذا البلد باستضافة كأس العالم بشكل أفضل، قائلا، في هذا الصدد إن إيران مستعدة للمشاركة في البنية التحتية وتوفير الاحتياجات المطلوبة أيضاً.

وفي جانب آخر من مباحثاته الهاتفية مع أمير قطر، شدد روحاني على أن أمن المنطقة مهم جداً بالنسبة لإيران، قائلا، بسبب بعض الإجراءات الأمريكية في أجزاء مختلفة من العالم، وجدت ظروف غير مقبولة، ولكننا لن نكون بأي شكل من الأشكال البادىء في تصعيد التوترات والصراعات.