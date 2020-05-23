سريلانكا: تخفيف إجراءات حظر التجول و"إغلاق كورونا" الاثنين

كولومبو- (د ب ا):

أعلن متحدث باسم مكتب الرئاسة فى سريلانكا أن بلاده سوف تخفف حظرا إقليميا مفروضا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فى الوقت الذى تشق فيه البلاد طريقها نحو الخروج من حالة الإغلاق.

وقال المتحدث إن حظر التجوال المفروض على مدار الساعة بالعاصمة كولومبو والمنطقة المجاورة لها، والتى يقع بها المطار الدولي، منذ تسعة أسابيع سوف يتم تخفيفه اعتبارا من بعد غد الإثنين ليقتصر على الفترة المسائية فقط بين الساعة 16:30 و22:30 بتوقيت جرينتش.

وأوضح أن حظر التجوال المفروض حاليا خلال الليل عبر مناطق سريلانكا الـ 23 سوف يتم تقليصه بواقع ساعة.

وتأتي هذه الخطوة فى الوقت الذى سمحت فيه الحكومة باستئناف الأنشطة الاجتماعية والانتاج التليفزيوني وأعادة فتح الحانات والمطاعم وفق شروط صحية صارمة.

وتتضمن إجراءات التخفيف أيضا إمكانية تنظيم حفلات الزفاف وتشييع الجنازات وإقامة الفعاليات الاجتماعية الأخرى بحضور 100 شخص فقط مع حظر المصافحة بالأيدى والاحضان والمحافظة على مسافة متر واحد بين كل شخصين ونححت سريلانكا حتى الان فى النجاة من الوقوع فى دائرة أسوأ الدول تأثرا بفيروس كورونا.

وبلغ عدد الإصابات بها، منذ ظهور أول حالة فى 26 يناير الماضي، 1068 حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 9 حالات.