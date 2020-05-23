ألمانيا: إصابات كورونا تتجاوز 179 ألفًا والوفيات أكثر من 8000
برلين- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 179 ألف و710 حالة بحلول صباح اليوم السبت.
جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بلومبرج" استنادا إلى بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج".
وبحسب هذه المصادر، وصل عدد وفيات مرض "كوفيد-19" في ألمانيا إلى 8228 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 159 ألف و64 شخصا.
يشار إلى انه قد مر نحو 16 أسبوعا على إعلان أول حالة إصابة بالمرض في ألمانيا.
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