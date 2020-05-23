أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

كولومبيا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

04:35 ص السبت 23 مايو 2020
كولومبيا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

أرشيفية

بوجوتا - (د ب أ):
سجلت كولومبيا أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، الجمعة، حيث أكدت وزارة الصحة تسجيل 801 إصابة جديدة و30 وفاة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل ربع عدد حالات الإصابة الجديدة في العاصمة بوجوتا، التي شهدت أعلى عدد من الإصابات بكورونا في كولومبيا.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 20 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد.

وتراوحت أعمار الضحايا بين 34 و95 عاما.

وتخضع كولومبيا لإغلاق منذ نحو شهرين، إلا أن السلطات بدأت مؤخرا في السماح لبعض شركات التصنيع بإعادة فتح أبوابها. ومن المنتظر استئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل أوسع في الشهر المقبل.

كولومبيا فيروس كورونا حالات وفيات

الخبر التالى:

موريتانيا تعلن اليوم السبت أول أيام عيد الفطر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15003

    عدد المصابين

  • 4217

    عدد المتعافين

  • 696

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5128492

    عدد المصابين

  • 1966135

    عدد المتعافين

  • 333489

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان