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الرئيس الأمريكي : تنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على ضحايا كورونا

10:53 ص الجمعة 22 مايو 2020
الرئيس الأمريكي : تنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على ضحايا كورونا

دونالد ترامب

واشنطن- (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة على مدى ثلاثة أيام حدادا على ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب - على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقا لما نقلته قناة (الحرة) اليوم الجمعة - "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة تخليدا لذكرى الأمريكيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا".

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