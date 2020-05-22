الرئيس الأمريكي : تنكيس الأعلام 3 أيام حدادا على ضحايا كورونا
واشنطن- (أ ش أ):
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة على مدى ثلاثة أيام حدادا على ضحايا فيروس كورونا المستجد.
وقال ترامب - على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقا لما نقلته قناة (الحرة) اليوم الجمعة - "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة تخليدا لذكرى الأمريكيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا".
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