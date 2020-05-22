بومبيو يبحث هاتفيا مع نظيره الإيطالي إعادة تشغيل الاقتصاد العالمي في ظل كورونا

واشنطن - (أ.ش.أ):

بحث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا اليوم مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو تنسيق الجهود بين الدولتين في إطار الاستعداد لإعادة الأوضاع الطبيعية لمجتمعيهما وإعادة تشغيل عجلة الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا " كوفيد ـ 19 ".

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو أعرب خلال الاتصال عن إعجابه بمرونة الشعب الإيطالي في مواجهة الجائحة.

وأشارت إلى أن الوزيرين ناقشا كذلك التعاون بشأن تحقيق الاستقرار في ليبيا والتزام الدولتين المستمر بإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش.