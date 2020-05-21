فلسطين ترفض تسلم مساعدات لمواجهة كورونا من الإمارات

رام الله - (د ب أ):

رفضت السلطة الفلسطينية استلام شحنة مساعدات لمواجهة فيروس كورونا المستجد أرسلتها الإمارات على متن رحلة جوية مباشرة نادرة إلى تل أبيب الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وتحدث رئيس الوزراء محمد اشتية، عن الأسباب التي دفعت السلطة الفلسطينية، لعدم استلام المساعدات الإماراتية، التي دخلت إسرائيل، وكان للسلطة جزء منها.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، في تسجيل صوتي: "لا علم لنا عن هذا الموضوع، وفقط سمعنا به في الجرائد، ولم يتم تنسيقه معنا لا من قريب ولا من بعيد، لا مع سفيرنا في الإمارات، ولا معنا هنا"، حسبما ذكرت وكالة سما الإخبارية الفلسطينية.

وأضاف رئيس الوزراء: "لذلك لا علم لنا بهذه المساعدات، فقط سمعنا بأن طائرة إماراتية، جاءت إلى مطار اللد، ولكن لم ينسق معنا في أمرها".