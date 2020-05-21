أول حالة في القارة السمراء..كورونا يقتل مولودا عمره يومان بجنوب أفريقيا
جوهانسبرج- (د ب أ):
أعلن وزير الصحة في دولة جنوب أفريقيا زويلي مكهايز وفاة مولود عمره يومان لإصابته بفيروس كورونا.
وبحسب ما أعلنه الوزير في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، وُلِد الطفلَ في موعد سابق لأوانه، لأم مصابة بالمرض، وكان يعاني مشاكل في الرئتين.
وتعد الوفاة بفيروس كورونا بين الرضع حالة شديدة الندرة.
وأكد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، أن هذه هي أول حالة وفاة من نوعها في القارة السمراء.
كانت حكومة جنوب افريقيا فرضت في نهاية مارس قيودا صارمة على الخروج من المنازل لمكافحة فيروس كورونا، وأدى ذلك إلى تهديد حياة الملايين في جنوب أفريقيا الذين يعملون بشكل غير منتظم أو الذين ليس لديهم عمل، حيث تفاقم وضع الفقر والأمن الغذائي على نحو مأساوي.
وسجلت جنوب أفريقيا حتى الآن 18 ألفا وثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الوفيات بالمرض 339 حالة.
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