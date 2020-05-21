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السودان: 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ثلاثة أيام

07:03 ص الخميس 21 مايو 2020
السودان: 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ثلاثة أيام

أرشيفية

الخرطوم - (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحة السودانية ، 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 10 وفيات ، وذلك خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية ، في بيان صباح اليوم الخميس متضمنا التقرير الوبائي التراكمي لأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ، أن 5 حالات وفيات في ولاية الخرطوم ، و3 في ولاية الجزيرة (وسط السودان)، إضافة إلى حالتي وفاة في ولاية القضارف (شرق).
وأشارت إلى أن الحالات الجديدة سُجلت منها 345 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 9 ولايات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 3138 حالة، بينها 121 وفاة ، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 309 أشخاص.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

هذا المحتوى من

Asha
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