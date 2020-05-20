الجزائر تفرض استخدام الكمامات وعقوبات صارمة للمخالفين

الجزائر - (د ب أ)

قررت الحكومة الجزائرية، اليوم الأربعاء، إجبار المواطنين على وضع الكمامات اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر، حيث سيتعرض المخالفون لهذا الإجراء الصارم إلى عقوبات قانونية صارمة.

وجاء في بيان لمجلس الوزارء "القرار جاء للحد من انتشار وباء كورونا وانتقال العدوى بين الأفراد".

وتابع "في هذا الصدد، فإنه يمنع منعا باتا دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة، والمحلات التجارية والمقابر والمرائب وغيرها دون ارتداء كمامة، إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات".

من جهته، أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد "أن مؤشر عدد الوفيات هو الحاسم في قراءة المعطيات، معتبرا في آن واحد أن عدد الإصابات مهما كان دقيقا فإنه لن يعكس الواقع لأن الكثير من الأشخاص يحملون الفيروس دون أن تظهر عليهم الأعراض".

وسجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم 165 إصابات جديدة بكورونا ليصل إجمالي الإصابات لـ7542 في مقابل تسجيل 7 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس لـ568.

وقال المتحدث باسم لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار إن عدد حالات الشفاء الجديدة بلغ 222 حالة.