حالة وفاة جديدة بكورونا في تونس ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 47
تونس - (د ب أ):
أعلنت تونس صباح اليوم الأربعاء عن تسجيل حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن حالة إصابة جديدة.
وبذلك ترتفع حصيلة وفيات الفيروس في تونس إلى 47 حالة ، فضلا عن 1044 إصابة ، حسبما نقلت إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية عن وزارة الصحة التونسية.
وأوضحت الوزارة أن الوفاة الجديدة سجلت في ولاية قبلي.
وأضافت الوزارة أن 826 حالة تماثلت للشفاء.
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