المعارضة التنزانية تقاطع البرلمان وسط مخاوف بشأن وفيات كورونا

دار السلام - (د ب أ)

قال نواب المعارضة، اليوم السبت، إنهم سيقاطعون البرلمان التنزاني بعد أن توفي ثلاثة أعضاء، بينهم وزير العدل في البلاد، بمرض يشتبه فى أنه (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس كورونا.

وذكر جون منييكا، من حزب تشاديما المعارض، أن الأعضاء سيلبون دعوة زعيم الحزب، فريمان مبوي، ويعزلون أنفسهم لمدة 14 يوما، وذلك بعد الإعلان عن تلك الوفيات.

وتزامنت دعوة مبوي بالمقاطعة مع الإعلان عن وفاة وزير العدل أوجوستين ماهيجا، وهو ثالث سياسي يلقى حتفه خلال الأسبوعين الماضيين، بعد النائبين ريتشارد نداسا وجيترود رواكاتاري .

ورفض المسؤولون فى البلاد تأكيد ما إذا كان هؤلاء السياسيون قد ماتوا بسبب "كوفيد -19"، إلا أن مراسم دفنهم جاءت بناء على التعليمات المتبعة لكبح تفشي الفيروس، مما أثار الشكوك.

وسجلت تنزانيا حتى الآن 480 حالة إصابة بفيروس كورونا و16 وفاة، حسب المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.