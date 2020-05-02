زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب جنوب شرق إيران

طهران - (أ ش أ):

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، ضواحي مدينة فارياب في محافظة كرمان جنوب شرق إيران دون الابلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الزلزال وقع على مسافة 36 كيلومترا من مدينة فارياب ومسافة 66 كيلومترا من مدينة سرغز بمحافظة هرمزكان.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /فارس/ الإيرانية.

ولم ترد حتى الآن أية تقارير بوقوع خسائر جراء الزلزال.