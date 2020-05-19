أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

أصالة لـ شقيقها "أنس": أنا وإنت قدوة للنجاح وللعزيمة والسمو

09:35 م الثلاثاء 19 مايو 2020
أصالة لـ شقيقها "أنس": أنا وإنت قدوة للنجاح وللعزيمة والسمو

أصالة نصري

كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تغزلت الفنانة السورية أصالة، في شقيقها "أنس"، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ووصفته بـ"الطيب الحنون".

وعلقت "أصالة"، على الصورة قائلة: "لولا وجودك في حياتي ماكان للأمان مكان في حياتي كلها على الإطلاق، أنت الطيب الكريم الحنون الذي تتمناه إبنًا لها كل أُم، وأخا شهما أمين تحلم فيه كل أخت، أنت أخي الحبيب القريب .. وأنت أبي الذي قرر أن يكون أعز صديق".

وأضافت: "معا دائما ياأجمل خال لأبنائي الذين يرونك أيضا كما أراك، وأنا دائما صوتك وأنت الّذي تُحرك وتسيطر وتستوعب وتُشجع لنبقى دائما أنت وأنا قدوة للنجاح وللعزيمة وللسمو ..أحبك وأفخر بك ياأجمل شباب العالم وأطيبهم ياأخي".

واحتفلت أصالة بعيد ميلادها في الـ51 من مايو الجاري، بفيديو لايف عبر الإنترنت مع الجمهور.

View this post on Instagram

A post shared by Assala (@assala_official) on

أصالة إنستجرام سوريا

الخبر التالى:

الأردن: اتخذنا أكثر من 400 إجراء وقرار منذ بداية أزمة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول قرار لوزيرة الصحة بشأن أطباء تكليف مارس 2020