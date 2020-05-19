أصالة لـ شقيقها "أنس": أنا وإنت قدوة للنجاح وللعزيمة والسمو

كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تغزلت الفنانة السورية أصالة، في شقيقها "أنس"، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ووصفته بـ"الطيب الحنون".

وعلقت "أصالة"، على الصورة قائلة: "لولا وجودك في حياتي ماكان للأمان مكان في حياتي كلها على الإطلاق، أنت الطيب الكريم الحنون الذي تتمناه إبنًا لها كل أُم، وأخا شهما أمين تحلم فيه كل أخت، أنت أخي الحبيب القريب .. وأنت أبي الذي قرر أن يكون أعز صديق".

وأضافت: "معا دائما ياأجمل خال لأبنائي الذين يرونك أيضا كما أراك، وأنا دائما صوتك وأنت الّذي تُحرك وتسيطر وتستوعب وتُشجع لنبقى دائما أنت وأنا قدوة للنجاح وللعزيمة وللسمو ..أحبك وأفخر بك ياأجمل شباب العالم وأطيبهم ياأخي".

واحتفلت أصالة بعيد ميلادها في الـ51 من مايو الجاري، بفيديو لايف عبر الإنترنت مع الجمهور.