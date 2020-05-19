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جهاز المخابرات العامة السوداني ينفي إعادة هيئة العمليات

06:17 م الثلاثاء 19 مايو 2020
جهاز المخابرات العامة السوداني ينفي إعادة هيئة العمليات

علم السودان

الخرطوم - أ ش أ

نفى جهاز المخابرات العامة السوداني إعادة هيئة العمليات، التي كانت تتبع الجهاز وتم حلها قبل عدة أشهر، موضحا أن ما نُشر عن إعادة الهيئة معلومات غير صحيحة وأن التخويل للجهاز بسلطات التفتيش و الاعتقال و الاستجواب، موجود أصلا و من صميم واجباته.

وأكد اللواء الشاذلي حامد المادح الناطق الرسمي باسم جهاز المخابرات العامة السوداني، في تصريح لوكالة السودان للانباء (سونا)، حرص الجهازعلى القيام بواجباته وفق القوانين والصلاحيات المخولة له حفاظا على الأمن الوطني، وذلك بالتنسيق التام مع كافة مكونات المنظومة الأمنية في الدولة.

وطالب المواطنين ومؤسسات الإعلام بعدم الالتفات لكل أنواع النشر والبث ذات الصلة بالجهاز، إن لم يكن مصدرها إحدى مؤسسات الجهاز.

وقال المادح إن الجهاز يعمل بكامل صلاحياته وأدواته وبالتنسيق اللازم مع بقية مكونات المنظومة الأمنية، لأجل بسط الأمن وقطع دابر المؤامرات التي تحاك للنيل من أمن الوطن واستقراره ورفاهيته.

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السودان جهاز المخابرات العامة السوداني الشاذلي حامد المادح

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