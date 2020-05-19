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ألمانيا: المحكمة الدستورية تؤيد شكوى ضد الرقابة المفروضة من الاستخبارات

12:19 م الثلاثاء 19 مايو 2020
ألمانيا: المحكمة الدستورية تؤيد شكوى ضد الرقابة المفروضة من الاستخبارات

المحكمة العليا في برلين

كارلسروه، ألمانيا (د ب أ)
قبلت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الثلاثاء شكوى دستورية مقدمة من صحفيين ضد المراقبة الجماعية غير المبررة التي تقوم بها هيئة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) لكونها تنتهك في شكلها الحالي الحقوق الأساسية.

وقدمت الشكوى منظمة "مراسلون بلا حدود" وكثير من الصحفيين الأجانب ضد قانون الهيئة الذي تم تعديله في نهاية عام 2016.

ويتعين حاليا مراجعة هذا القانون حتى نهاية عام 2021 على أقصى تقدير.

المحكمة العليا برلين

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