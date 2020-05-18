قطر تغلق المحلات وتوقف جميع الأنشطة التجارية حتى 30 مايو

وكالات:

قالت وكالة الأنباء القطرية يوم الاثنين، إن السلطات قررت إغلاق المحلات وإيقاف جميع الأنشطة التجارية باستثناء الصيدليات ومحلات توريد الأغذية وتسليمها، ابتداء من 19 مايو حتى 30 مايو.

وأكدت أنه في حال عدم الالتزام بهذه القرارات تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن وزارة الداخلية ستتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

كما شدد مجلس الوزارء الذي اجتمع اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بعد الاستماع إلى الشرح الذي قدمه وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد- 19)، على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.

وطلب مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين بتثبيت تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب، مشيرا إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتبارا من يوم الجمعة 22 مايو وحتى إشعار آخر.

كما دعا جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والانتقال بالالتزام بعدم تواجد أكثر من شخصين في المركبة، ويسمح بتواجد 3 أشخاص بحد أقصى في الحالات التالية، "الانتقال في مركبات الأجرة والليموزين"، "الانتقال في المركبات الخاصة عند قيادتها من قبل المستخدم لدى العائلة"، واستثنى المجلس مركبات الإسعاف والمركبات التابعة لوزارة الصحة العامة والجهات الأمنية والعسكرية.