نائب وزير خارجية روسيا: واشنطن ستبقى مؤيدة لإسرائيل بعد انتخابات 2020
موسكو - أ ش أ
توقع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بأن يبقى الموقف الأمريكي من التسوية في الشرق الأوسط بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مؤيداً لإسرائيل.
وقال ريابكوف، خلال محاضرة عبر الإنترنت في معهد العلاقات الدولية بموسكو، اليوم الاثنين:" بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، فإن موقف واشنطن بشأن التسوية في الشرق الأوسط بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المقبل في 20 يناير 2021 سيكون أكثر تأييدًا لإسرائيل من موقف باراك أوباما ".
وأضاف ريابكوف " أن هذا الأمر مضمون بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الأمريكية المقبلة".
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