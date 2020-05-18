وزير النقل الأسباني :لن نقوم بفتح الحدود أمام السائحين حاليا

مدريد- (د ب ا):

قال وزير النقل الإسباني خوسيه لويس إيبالوس اليوم الاثنين إن بلاده لن تفتح الحدود أمام السائحين لمدة خمسة أسابيع أخرى على الأقل.

وأضاف " أتمنى أن نستطيع استئناف الأنشطة السياحية في نهاية يونيو المقبل".

وأوضح" لا نستطيع السماح بدخول أجانب في الوقت الذي مازالنا نمنع فيه الأسبان من مغادرة منازلهم".

وتأتي تعليقات الوزير بعدما أعلنت إيطاليا، التي كانت الأكثر تضررا من بين الدول الأوروبية من فيروس كورونا، أنها سوف تفتح حدودها للسائحين ابتداء من الثالث من يونيو المقبل.

وتعمل إسبانيا حاليا على التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الحياة العامة لاحتواء فيروس كورونا.

مع ذلك، سوف يتم السماح للأسبان بمغادرة الأقاليم التي يقيمون فيها خلال المرحلة الثالثة من إجراءات التخفيف في نهاية الشهر المقبل.

وقال إيبالوس للتلفزيون الإسباني" لا نستطيع أن نقول لمواطن أو أسرة في مدريد أنه لا يمكنهم الذهاب لشقتهم لقضاء عطلة في فالنسيا ، وفي نفس الوقت نسمح للأجانب بالقدوم إلينا".

وتريد الحكومة تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ منتصف آذار/مارس الماضي لمدة شهر أخر حتى نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل.

