أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

لا تمديد لـ"طوارئ كورونا" في إستونيا

12:30 م الأحد 17 مايو 2020
لا تمديد لـ"طوارئ كورونا" في إستونيا

كورونا في إستونيا

ريجا- (د ب أ):

أعلنت حكومة استونيا أن حالة الطوارئ، التي تم فرضها في البلاد لمحاربة تفشي فيروس كورونا لن يتم تمديدها بعد منتصف الليل (21:00 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد).

وسيتم تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، التي تم فرضها خلال حالة الطوارئ، التي بدأت في منتصف مارس الماضي، بشكل تدريجي ووضع أساس قانوني جديد.

وقال رئيس الوزراء، يوري راتاس أمس السبت "يعني ذلك أن حالة الطوارئ ستنتهي، لكن بعض القيود ستبقي سارية. هذا أمر مهم لتفادي تفش جديد للمرض"

وتباطأ انتشار الفيروس في استونيا، حيث بلغت حالات الإصابة المؤكدة 1770 وحالات الوفاة 63 .

وكانت السلطات قد اتخذت إجراءات صارمة لمحاربة الفيروس بعد وقت قصير من تسجيل أول حالات إصابة. وتم رفع بعض الإجراءات في نهاية أبريل الماضي.

إستونيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

المرصد: تركيا تنقل تسعة آلاف إرهابي من "المرتزقة" إلى ليبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11719

    عدد المصابين

  • 2950

    عدد المتعافين

  • 612

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4720188

    عدد المصابين

  • 1811672

    عدد المتعافين

  • 313220

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة الأيام المقبلة