كردستان العراق: تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الإقليم.

وصرحت وزارة الصحة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، بأنه في إطار الفحوصات الجارية للبحث عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في إقليم كردستان تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كوفيد 19 ، وأوضحت أن 4 من الحالات المصابة هي داخل مدينة السليمانية والحالات الباقية في ناحية بازيان.