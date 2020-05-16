أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

كردستان العراق: تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا

11:20 م السبت 16 مايو 2020
كردستان العراق: تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا

فيروس كورونا

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الإقليم.

وصرحت وزارة الصحة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، بأنه في إطار الفحوصات الجارية للبحث عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في إقليم كردستان تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كوفيد 19 ، وأوضحت أن 4 من الحالات المصابة هي داخل مدينة السليمانية والحالات الباقية في ناحية بازيان.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا بغداد كردستان

الخبر التالى:

موريتانيا تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11228

    عدد المصابين

  • 2799

    عدد المتعافين

  • 592

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4564286

    عدد المصابين

  • 1650072

    عدد المتعافين

  • 308211

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان