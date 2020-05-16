ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى ١٧٣٧٧٢ حالة

برلين- (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى ١٧٣٧٧٢ حالة، وذلك عقب تسجيل ٦٢٠ حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم السبت أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٧٨٨١ حالة، وذلك عقب تسجيل ٥٧ حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.