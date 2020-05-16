أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى ١٧٣٧٧٢ حالة

11:25 ص السبت 16 مايو 2020
ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى ١٧٣٧٧٢ حالة

أرشيفية

برلين- (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى ١٧٣٧٧٢ حالة، وذلك عقب تسجيل ٦٢٠ حالة إصابة جديدة.
وذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم السبت أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٧٨٨١ حالة، وذلك عقب تسجيل ٥٧ حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا برلين ألمانيا

الخبر التالى:

سنغافورة: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى ٢٧٣٥٦ حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11228

    عدد المصابين

  • 2799

    عدد المتعافين

  • 592

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4444670

    عدد المصابين

  • 1588858

    عدد المتعافين

  • 302493

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:6 درجات أعلى.. الأرصاد: الموجة الحارة تبلغ ذروتها الاثنين.. والرطوبة ترتفع