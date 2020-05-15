كوريا الجنوبية تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول - (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن 22 حالة من بين الـ 27 حالة الجديدة، كانت نتيجة انتقال العدوى محليا.

ولم تسجل أي حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 260 حالة.

كما تم تسجيل 59 حالة شفاء جديدة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 9 الاف و 821 حالة. وبلغ عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي 937 شخصا بانخفاض قدره 32 شخصا.