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روسيا: 68 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 1358

12:30 ص الجمعة 15 مايو 2020
روسيا: 68 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 1358

فيروس كورونا

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 68 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو .

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 68 شخصا، مشيرا إلى أن معظم الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) مساء اليوم الخميس.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1358 شخصا، بعد أن كانت 1290 في الإحصائية السابقة.

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