إسرائيل: إعادة فتح المدارس لجميع الفئات العمرية الأحد المقبل

تل ابيب - (د ب ا):

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس على إعادة فتح المدارس بالكامل لكافة الفئات العمرية يوم الأحد المقبل تماشيا مع خطة وزارة التعليم التي ستعيد جميع الطلاب إلى النظام التعليمي.

وتصف الوزارة الخطة بأنها طوعية لأن العديد من الآباء سيترددون في إعادة أطفالهم إلى المدارس في حين مازال خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد قائما، بحسب صحيفة"يديعوت احرونوت"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني .

ووفقا لخطة الوزارة، سوف تراجع الحكومة قرارها في أول يونيو المقبل لتحديد ما اذا كان هناك ارتفاع في عدد العدوي بكورونا سوف يؤدي إلى تغيير في السياسة.

وتنص الخطة على أن تراعي المدارس القواعد الصحية، وسوف يطلب من الطلبة تقديم شهادة صحية موقع عليها من اولياء الامور قبل السماح بعودتهم إلى المدارس.

وستحافظ المدارس على التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء تناول وجبات الطعام وفي فترات الراحة وستطلب من الأطفال استخدام أقنعة الوجه خارج الفصول الدراسية.

و يستثني اعادة الافتتاح المقترح للمدارس المدن والمجتمعات التي شهدت ارتفاعا فى عدد الإصابات بكورونا في الأشهر الأخيرة بما في ذلك بيت شيمش ، بني براك ، الحورة ، وبعض أحياء القدس.