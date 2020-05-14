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إيطاليا تسجل 262 وفاة جديدة بكورونا بإجمالي 3ر31 ألف حالة

07:25 م الخميس 14 مايو 2020
إيطاليا تسجل 262 وفاة جديدة بكورونا بإجمالي 3ر31 ألف حالة

وفيات كورونا

روما - (أ ش أ):

سجلت إيطاليا، قفزة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث جرى رصد 262 حالة وفاة جراء الفيروس.

وأشارت السلطات الصحية الإيطالية في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس إلى أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 31 ألفا و368 حالة وفاة.

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