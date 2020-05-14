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الرئيس الجزائري ينهي مهام مدير القضاء العسكري ويعين بديلا له

04:38 م الخميس 14 مايو 2020
الرئيس الجزائري ينهي مهام مدير القضاء العسكري ويعين بديلا له

عبد المجيد تبون

الجزائر - أ ش أ
قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنهاء مهام اللواء عمار بوسيس مدير القضاء العسكري، وتعيين العقيد عاشور بو قرة بدلا منه.
وذكرت الجريدة الرسمية الجزائرية - التي نشرت الخبر - أن القرار أصدره الرئيس تبون بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.
كما نشرت الجريدة الرسمية - في عددها الجديد - قرار إقالة عدد من القضاة ومدير الشؤون الجزائرية وإجراءات العفو بوزارة العدل بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من بينهم الأمين العام لوزارة المالية.

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عبد المجيد تبون الجزائر

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