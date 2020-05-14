الرئيس الجزائري ينهي مهام مدير القضاء العسكري ويعين بديلا له

الجزائر - أ ش أ

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنهاء مهام اللواء عمار بوسيس مدير القضاء العسكري، وتعيين العقيد عاشور بو قرة بدلا منه.

وذكرت الجريدة الرسمية الجزائرية - التي نشرت الخبر - أن القرار أصدره الرئيس تبون بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.

كما نشرت الجريدة الرسمية - في عددها الجديد - قرار إقالة عدد من القضاة ومدير الشؤون الجزائرية وإجراءات العفو بوزارة العدل بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من بينهم الأمين العام لوزارة المالية.