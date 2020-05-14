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ماليزيا تسمح لبعض المساجد بإقامة صلاة الجمعة

04:37 م الخميس 14 مايو 2020
ماليزيا تسمح لبعض المساجد بإقامة صلاة الجمعة

صورة ارشيفية

كوالالمبور- (د ب ا):

سمحت السلطات الماليزية لـ 88 مسجدا بإقامة صلاة الجمعة، في تخفيف للقيود المفروضة على أماكن العبادة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الشؤون الإسلامية ذو الكفل محمد أنه سوف يتم السماح لنحو 30 شخصا بدخول المساجد للصلاة" طالما التزموا بالتباعد الاجتماعي والتطهير" كما سوف يتم تسجيل بيانات من سيدخلون.

وكانت ماليزيا قد فرضت إجراءات إغلاق صارمة في 18 مارس الماضي في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وترجع معظم هذه الحالات لمراسم إسلامية أجريت في ضواحي كوالالمبور في شباط/فبراير الماضي.

وألغت الحكومة في 4 مايو الجاري بعض القيود، عقب انخفاض حالات الإصابة الجديدة لنحو 50 حالة يوميا. وسُمح للكثير من الأعمال التجارية باستئناف عملها، ولكن مازالت التجمعات الكبيرة محظورة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسحيل 40 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ومن بين الـ6819 حالة إصابة ، تم شفاء 80% من الحالات. وسجلت ماليزيا 112 حالة وفاة بالفيروس.

صلاة الجمعة ماليزيا كوالالمبور فيروس كورونا

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