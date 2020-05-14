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الصحة العالمية تحث مدغشقر على الاختبار العلمي لـ"مشروب كورونا"

04:27 م الخميس 14 مايو 2020
الصحة العالمية تحث مدغشقر على الاختبار العلمي لـ"مشروب كورونا"

منظمة الصحة العالمية

كيب تاون- (د ب أ):

حثت منظمة الصحة العالمية مدغشقر على الاختبار العلمي لمشروب يقول الرئيس أندري راجولينا إنه علاج عُشبي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بأفريقيا، ماتشيديسو موتي، اليوم الخميس: "لقد عرضنا دعم تصميم دراسة للبحث في هذا المنتج".

وأضافت موتي أن المنظمة التقت الرئيس ووزير الصحة لمناقشة بناء على أي ظروف يمكن إجراء مثل هذه الدراسة لتحديد كفاءة المنتج.

وقالت موتي: "نحن لا نقلل من المنتج ولكننا نود أن يتم تجربته. وبالتالي عندما (نجعله متاحا على نطاق واسع) يكون هذا بناء على بعض الأدلة".

والعلاج العشبي المسمى "كوفيد أورجانيكس" والمعد من جانب معهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية، مصنوع من عشبة الشيح التي تزرع في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي.

منظمة الصحة العالمية مدغشقر أندري راجولينا مشروب كورونا فيروس كورونا

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