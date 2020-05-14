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منظمة: تسجيل إصابات بكورونا في مخيمين للاجئين بجنوب السودان

01:09 م الخميس 14 مايو 2020
منظمة: تسجيل إصابات بكورونا في مخيمين للاجئين بجنوب السودان

أرشيفية

كيب تاون- (د ب ا):
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الخميس، تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في مخيمين كبيرين للاجئين في جنوب السودان.
وقالت المنظمة إنها " قلقة للغاية" بشأن رصد فيروس كورونا في أكبر مخيم في البلاد عند قاعدة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في بلدة بينتيو بالإضافة إلى مخيم آخر في العاصمة جوبا.
وقال منسق المنظمة في جنوب السودان كلاوديو ميجليتا " اللاجئون يعانون بالفعل في ظل الأوضاع الصعبة في المخيم المزدحم، حيث يعيش 12 فردا من أسرة واحدة معا في خيمة صغيرة . هناك القليل من المياه والصابون، إجراءات النظافة مثل غسل اليدين بانتظام أمر مستحيل عمليا".
وأضاف أنه بالإضافة لذلك، يعاني الكثيرون من الأمراض مثل الملاريا، وسوء التغذية وفيروس اتش اي في المسبب للإيدز، مما يجعلهم أكثر عرضة للخطر إذا ما أصيبوا بفيروس كورونا.
وقالت المنظمة إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب السودان ارتفع من ست حالات إلى 203 خلال الأسبوعين الماضيين.

فيروس كورونا كيب تاون السودان

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